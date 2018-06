Tra Cursi e Muro leccese, due 21enni beccati con 1 chilo di marijuana. Scattano i domiciliari

Due distinte operazioni antidroga hanno messo nei guai due ragazzi, uno di Cursi e l’altro di Muro leccese.

Nella giornata di ieri personale dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia carabinieri di Maglie e delle locali stazioni hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio due giovani.

Si tratta di Giovanni Pulimeno, 21enne di Cursi già noto alle Forze di Polizia e di Gabriele Maggiulli, 21enne di Muro Leccese anch’egli già noto.

Nel primo caso, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita all’interno di un garage in uso, Pulimeno è stato trovato in possesso di 285,85 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, la somma contante di € 96,00 ritenuta provento di precedente attività di spaccio.

Nel secondo caso, sempre a seguito perquisizione domiciliare eseguita presso abitazione Maggiulli è stato trovato con 656,04 grammi di marijuana, 8 piante di cannabis, 1 bilancino di precisione, la somma contante di € 96.00 provento di precedente attività di spaccio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono finiti agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

