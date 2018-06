Possesso di fumogeni nello stadio e comportamento violento fuori dagli spalti, scattano 4 Daspo

Certo, non ci si aspettano sempre episodi di pacificazione internazionale come avvenuto con la stretta di mando tra i leader delle due Coree nel corso dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2018 a Pyeongchang, ma lo scopo dello sport è da sempre quello di unire le persone anche se, spesso, soprattutto per quel che riguarda le manifestazioni calcistiche, ci si trova ad assistere a comportamenti un po’ sopra le righe, spesso molto violenti, per i quali i protagonisti ne pagano le conseguenze.

Per questi motivi, nei giorni scorsi, quattro persone della provincia di Lecce, sono state destinatarie di un provvedimento di Daspo, il Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive

I primi due casi riguardano l’incontro di calcio L. Mariano Scorrano-Futura Monteroni, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone C, disputatosi il 15 ottobre scorso presso lo stadio comunale di Scorrano. Due persone, un 52enne e un 19enne non potranno recarsi a manifestazioni sportive per la durata di due anni e saranno sottoposti, altresì, all’obbligo di firma per un anno, in quanto sono stati trovati in possesso all’interno dell’impianto di fumogeni.

Gli altri due provvedimenti sono scattati nei confronti di due persone, una classe ’81 e l’altra classe ’91 per il comportamento violento assunto in occasione dell’incontro di calcio Bagnolo-Virtus Matino disputatosi nel marzo scorso presso il campo sportivo di Bagnolo. I due, dopo essersi introdotti in un’area interdetta e dopo aver guadagnato l’uscita dal campo sportivo si sono diretti, insieme ad altri tifosi, verso i supporter matinesi urlando a squarciagola, ingiurando gli avversari e scagliando pietre al loro indirizzo provocandone la reazione. Non si potranno a manifestazioni sportive per la durata di 3 anni e avranno l’obbligo di firma per 2 anni.

