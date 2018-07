Costruisce parcheggio senza autorizzazione sul suolo comunale, nei guai 59enne di Maglie

I Carabinieri della Stazione di Maglie, al termine di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, ritenuto responsabile del reato ex Art. 35 DPR 380/2001 (inosservanza delle norme in materia edilizia – interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici), D.C., 59enne, nato a Muro Leccese, ma residente a Maglie.

L’uomo ha realizzato su un terreno di proprietà comunale, un parcheggio recintato della superficie di circa 120 metri quadri, in difformità dall’autorizzazione del Comune di Maglie, ottenuta per la sola realizzazione di un passaggio pedonale su suolo comunale per accedere alla parte retrostante della sua proprietà e di altre.

L’opera abusiva con un valore ancora in fase di quantificazione, non è stata sottoposta a sequestro.

Ultima modifica: 14 luglio 2018 13:56