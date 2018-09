Guida lo scooter senza patente e nasconde marijuana. Nei guai 59enne di Soleto

Nella serata appena trascorsa a Soleto, i Carabinieri della Stazione locale, a seguito di un servizio specifico finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà T.L, 59enne, nato a Galatina, ma residente a Soleto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio e guida con patente revocata.

I fatti

L’uomo, è stato sorpreso nella cittadina della Grecìa, in Via Ugo Foscolo, alla guida dello scooter di sua proprietà, senza che avesse la licenza di guida revocatagli in precedenza.

I militari sono si sono limitati solamente a contestargli l’infrazione al Codice della Strada.

Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare e hanno trovato 9,40 grammi di marijuana e il materiale per il confezionamento delle dosi, sottoposti a sequestro.

Anche il mezzo su cui viaggiava è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale.

Ultima modifica: 27 settembre 2018 13:05