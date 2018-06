Dalla Grecia a Sternatia nascosto nel vano bagagli di un pullman, nei guai cittadino afgano

Non il solito barcone della disperazione (ultimamente si utilizzano le barche a vela) di cui sono piene zeppe le cronache degli organi di stampa, ma una maniera piuttosto insolita per lasciare il proprio Paese di appartenenza e fuggire da una situazione molto probabilmente di indigenza per cercare fortuna in uno Stato dell’Unione Europea.

È quanto avvenuto nella mattinata di oggi a Sternatia, dove è giunto un pullman di turisti proveniente dalla Grecia, per visitare il piccolo comune grìco.

Una volta arrivata sul posto la comitiva ha dovuto fare i conti con singolare una sorpresa: dall’interno del vano porta bagagli, in cui era nascosto, è uscito un cittadino di nazionalità afgana che, venuto allo scoperto è fuggito via.

La sua, però, non è stata una fuga lunga, in quanto, i carabinieri del Norm della Compagnia di Maglie, non appena avuta notizia di quanto fosse accaduto, lo hanno rintracciato e, dopo aver compiuto tutte le procedure per l’identificazione, lo hanno deferito per essere entrato in Italia clandestinamente.

Con ogni probabilità, l’uomo è partito dallo Stato ellenico insieme ai turisti.

