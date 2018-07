Colpisce con un pugno un cittadino del Ghana ferendolo a un occhio. Denunciato Polacco 35enne

Nella tarda serata di ieri gli agenti della Squadra Volante di Lecce sono stati impegnati in due interventi avvenuti in città e grazie ai quali è stata tutelata l’incolumità pubblica dei cittadini, messa in pericolo da altrettanti episodi di violenza avvenuti in pieno centro cittadino.

Verso le 23.00 di ieri sera gli uomini della Questura del Capoluogo sono intervenuti in Via Monteroni, angolo Via Fermi dove era stata segnalata una persona armata di bastone che lo ha brandito all’indirizzo dei passanti senza, fortunatamente, colpire alcuno.

Gli agenti, nonostante il forte stato di agitazione dell’uomo, sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo.

Dai controlli, è emerso che l’aggressore, un cittadino nigeriano 25enne, ospite del centro accoglienza Cara di Mineo di Catania, si trovava a Lecce senza fissa dimora.

A causa dello stato psichico precario è stato ricoverato presso l’Ospedale di Casarano.

Il secondo intervento, poi, è avvenuto intorno alla mezzanotte quando è stata poi segnalata in via Sagrado la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che è stato identificato per un cittadino polacco del 35enne, residente a Lecce.

Quest’ultimo, con una furia inaudita aveva buttato a terra alcune transenne, sradicato un palo della segnaletica stradale e colpito al volto con un pungo un cittadino del Ghana 41enne, suo vicino di casa, che ha riportato un grosso ematoma all’occhio.

Gli agenti, nonostante la violenza fisica dell’uomo, tanto che anche un poliziotto ha riportato contusioni, sono riusciti a bloccarlo ed a denunciarlo per danneggiamento, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

