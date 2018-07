Occupa abusivamente 500 mq di demanio pubblico, nei guai titolare di uno stabilimento balneare

I Militari della Guardia Costiera di Gallipoli e di Torre San Giovanni, appartenenti al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari, hanno proceduto a sequestrare un’area di circa 500 metri quadrati appartenente al demanio pubblico, occupata abusivamente dal titolare di uno stabilimento balneare situato a Torre San Giovanni, Marina di Ugento.

A seguito della verifica, dopo un’accurata analisi delle autorizzazioni e concessioni demaniali in capo al titolare del lido è emerso che lo stesso avrebbe raddoppiato la lunghezza di fronte mare dell’area in concessione mediante l’occupazione con 46 ombrelloni e 92 lettini.

Gli uomini della Capitaneria di Porto, informata l’Autorità Giudiziaria, hanno proceduto a sequestrare tutte le attrezzature balneari rimuovendole dall’arenile e restituendo alla pubblica fruizione la superficie in oggetto.

Il titolare dello stabilimento è stato deferito.

All’uomo sono stati altresì contestati dai militari due processi amministrativi per un ammontare di circa 2.000 euro, in quanto all’interno della struttura venivano svolte attività non previste dal titolo concessorio.

Ultima modifica: 5 luglio 2018 12:22