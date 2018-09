Aggrediscono con una forbice un ospite del centro di accoglienza e lo mandano in ospedale. Due denunce

A pochissimi giorni dalla lite scoppiata presso la stazione di Lecce che ha visto coinvolti una ventina di persone, con una di esse ferita gravemente alla gola, si registra un altro episodio che vede come protagonisti cittadini extracomunitari. Vicenda avvenuta, questa volta, presso il centro di accoglienza di Ortelle.

Nella serata appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno deferito in stato di libertà A.R. 23enne e F.A, 20enne, entrambi nigeriani, accusati di lesioni personali aggravate.

I militari dell’Arma sono stati costretti a intervenire presso la struttura di accoglienza straordinaria per richiedenti protezione internazionale, intorno alle 2.30, in quanto, uno degli ospiti era stato ricoverato poco prima presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Scorrano, perché, quando le lancette dell’orologio segnavano approssimativamente 22.30, era stato inseguito e aggredito per futili motivi con bottiglie di vetro e una forbice dai due denunciati e da un’altra persona ancora in fase di identificazione.

L’autorità Giudiziaria è stata informata dagli uomini dell’Arma della cittadina salentina.

Ultima modifica: 27 settembre 2018 12:47