Trovati in possesso di strumenti atto allo scasso a Giurdignano, nei guai tre cittadini stranieri

I Carabinieri della Compagnia dell’Arma di Otranto, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno deferito in stato di libertà tre persone.

Si tratta di M.T., 35enne nato in Jugoslavia; M.D. 31enne nato in Montenegro e J.A., 41enne nato nell’ex Jugoslavia, tutti domiciliati presso il campo nomadi “Panareo” e dovranno rispondere dell’accusa di “possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, “falsità materiale commessa da privato.

Lo scorso 16 giugno, in Via Maggiore Galliano a Giurdignano, i militari idruntini, insospettiti dall’atteggiamento ambiguo dei tre, li hanno sottoposti a un controllo sia personale che veicolare, trovandoli in possesso di alcuni strumenti atti allo scasso e, in particolare di due cacciaviti poi sequestrati.

J.A. è stato deferito per la violazione degli articoli 477 e 482, in quanto aveva con sé una patente di guida, a lui intestata, rilasciata da uno stato estero, la Serbia, verosimilmente falsa, anche questa sequestrata.

I reperti sono stati assunti in carico in attesa di essere consegnati all’Ufficio Corpi di Reato. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri dell’Arma della “Città dei Martiri”.

Ultima modifica: 18 giugno 2018 19:32