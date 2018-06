Non si ferma al posto di blocco e torna a casa, ma trova i carabinieri ad attenderlo: denunciato 28enne

Si trovava al volante della Seat Leon del padre quando, per motivi apparentemente incomprensibili, non si è fermato al posto di blocco dei Carabinieri, facendo perdere le sue tracce. In realtà, la fuga è durata appena pochi minuti perché il 28enne di Melendugno finito nei guai, quando è tornato a casa, ha trovato gli stessi militari che aveva provato a seminato. Tanto è bastato per beccarsi una denuncia per resistenza a Pubblico ufficiale. Ma andiamo con ordine.

V.C.G. (queste le sue iniziali) stava guidando l’auto del papà, quando ha incrociato una pattuglia dei Carabinieri, impegnati in un classico servizio di controllo alla circolazione stradale. Quando ha visto la paletta alzata, però, anziché fermarsi ha premuto il piede sull’acceleratore, dandosi alla fuga per le ve del centro. Tecnicamente, grazie ad una serie di manovre pericolose anche per gli automobilisti di passaggio è riuscito a far perdere le sue tracce non pensando che, nel frattempo, gli uomini in divisa erano riusciti a risalire all’indirizzo del proprietario della vettura. Ed è li che si sono diretti.

Raggiunta l’abitazione, in effetti, i militari hanno trovato il 28enne che aveva parcheggiato il veicolo a bordo strada, per sottrarsi alle ricerche. La fuga e le accortezze, insomma, non sono bastate al 28enne che, come detto, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ultima modifica: 6 giugno 2018 16:42