Gestisce attività alberghiera a Porto Cesareo, ma minaccia il proprietario e distrae denaro. Denunciato 47enne di Copertino

I Carabinieri della Stazione dell’Arma di Porto Cesareo, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, con l’accusa di: minaccia, furto aggravato, estorsione e truffa, G.A., 47enne, nato e residente a Copertino.

L’uomo, nel corso dei mesi di agosto e settembre di quest’anno, in qualità di gestore di una struttura alberghiera, sita nella nota località rivierasca, di proprietà di un 69enne del posto, non ha adempiuto ai pagamenti previsti da regolare contratto e ha minacciato il proprietario e distratto denaro (su un conto corrente a lui intestato), frutto dell’attività della struttura ricettiva, allo scopo di non onorare le somme dovute.

Lo stesso, al momento di lasciare l’attività commerciale per cessazione del contratto di gestione, ha rubato elettrodomestici e altra attrezzatura da cucina.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai militari cesarini, mentre, il danno subito, è ancora in fase di quantificazione.

