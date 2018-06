Si addormenta ubriaco nella macchina rubata: svegliato dai carabinieri rifiuta il test, 50enne nei guai

Essere stato “sorpreso” dagli uomini in divisa all’interno di una Citroen Berlingo in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato solo l’inizio dei guai per A.C. (queste le sue iniziali), 50enne residente a Bagnolo del Salento che si era addormentato in macchina.

Nulla di strano, insolito forse, ma il problema era un altro: è bastato un semplice controllo, infatti, per capire che la vettura era stata rubata poco prima.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, ma anche per guida sotto l’influenza dell’alcool e rifiuto dell’accertamento perché quando i carabinieri del Norm della compagnia di Maglie lo hanno “svegliato”, in piena notte, ha rifiutato di sottoporsi ai classici test che misurano la presenza di alcool nel sangue.

L’auto, rubata sempre a Bagnolo quando le lancette dell’orologio avevano segnato le 22.00, è stata restituita al legittimo proprietario. L’Autorità Giudiziaria, invece, è stata informata dell’accaduto dai militari del Norm che, come detto, hanno proceduto a deferire in stato di libertà il 50enne con l’accusa di ricettazione, guida sotto l’influenza dell’alcool e rifiuto dell’accertamento.

Ultima modifica: 25 giugno 2018 18:27