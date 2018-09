Nasconde in casa quattro piante e oltre 260 gr. di marijuana, nei guai 62enne di Maglie

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa dipendente del Nor della Compagnia Maglie, nella cittadina salenitina, in seguito a un servizio specifico finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà A.A., 62enne nato a Lecce, ma residente a Maglie che ora dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di quattro piante di marijuana di varie misure di cui due coltivate in piena terra e le altre in vasi di terracotta; nove vasi di vetro trasparente contenenti 256 grammi complessivi della stessa sostanza; altri due vasi in vetro trasparente con all’interno diversi semi di canapa indiana e due bilancini di precisione, di cui uno elettronico.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Ultima modifica: 13 settembre 2018 18:02