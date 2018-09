Cellulare rubato in una mano, marijuana nell’altra: denunciato un tunisino nei pressi della stazione

Ennesimo intervento da parte della Polizia Ferroviaria di Lecce nei pressi della stazione della città. Ieri pomeriggio, infatti, gli agenti sono stati impegnati nelle pratiche che hanno portato al deferimento di un cittadino extracomunitario.

30enne, originario della Tunisia, l’uomo è stato accusato di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, il nordafricano è stato trovato in possesso di uno smartphone, del quale ne era stato denunciato il furto da parte di un cittadino salentino.

Non solo. Il tunisino deteneva anche oltre 4 grammi di droga, marijuana per la precisione, per la quale il giovane non ha saputo giustificarne la detenzione. Il 30enne è stato così denunciato per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente, la droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.

Ultima modifica: 9 settembre 2018 15:09