Ladro, ma con la passione della lettura: turista toscano ‘sorpreso’ con 16 libri rubati

Che cosa abbia ‘insospettito’ i dipendenti di una nota libreria nel cuore del centro storico di Lecce non è dato saperlo. Fatto sta che, dopo aver notato il comportamento “insolito” di un cliente hanno chiamato immediatamente il 112.

Quando in via Corte dei Cicala sono arrivati i carabinieri dell’aliquota mobile della locale compagnia si è capito che i sospetti non erano poi così infondati. Un turista 53enne toscano – F.L. queste le sue iniziali – è stato trovato in possesso di 14 libri, sottratti poco prima dagli scaffali, che era riuscito a nascondere in qualche modo sulla sua persone.

Ma non è tutto: nello zainetto sono stati trovati altri due libri, rubati probabilmente nella giornata precedente.

All’uomo, nato a Firenze, ma residente a Prato è stato presentato il contro: è stato deferito in stato di libertà. Dovrà difendersi ora dall’accusa di furto.

La refurtiva, del valore di circa 250 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.

