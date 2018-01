Destinatario di un foglio di via è stato fermato a Melendugno, nuovi guai per un attivista No-Tap

Non poteva più tornare nel comune di Melendugno, ma l’attivista No Tap non ha ‘resistito’ a fare un giro nel comune della grecìa salentina, ma è stato pizzicato dai carabinieri della locale stazione. Sono iniziati così i guai per un 20enne, residente a Carpignano salentino, deferito in stato di libertà dagli uomini in divisa.

Il controllo è stato determinante

Non è dato sapere come mai P.R. (queste le sue iniziali) sia stato fermato, fatto è che si trovava al volante della sua “Polo” quando è scattato il controllo. Il giovane era destinatario di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Melendugno.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai carabinieri della stazione di Melendugno.

