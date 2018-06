Trovato con due bustine di cocaina nei pantaloni, ne “nascondeva” altre 30: nei guai 24enne

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente»: è questa l’accusa contesta ad un 24enne, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della locale Compagnia, impegnati – tra l’altro – proprio in un servizio finalizzato proprio a contrastare il fenomeno.

I guai per il ragazzo sono cominciati durante la perquisizione personale e veicolare. Durante il controllo, infatti, gli uomini in divisa hanno trovato due bustine di cocaina che il 24enne “nascondeva” nei pantaloni.

Non è stata l’unica sorpresa: una verifica più approfondita ha permesso di rinvenire altre 10 confezioni della stessa sostanza, del peso complessivo di circa 6,5 grammi, abilmente occultate all’interno del poggiatesta del lato conducente.

All’elenco, i militari hanno aggiunto altre 20 bustine di cocaina del peso complessivo di 11 grammi.

Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 19 giugno 2018 19:27