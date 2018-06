Sorpresa in discoteca con la droga e 350 euro in contanti, nei guai 24enne

È stata pizzicata in una nota discoteca di Santa Cesarea Terme con dosi di Ketamina e Mdma e tanto è bastato ad Aurora Tomasi, 24enne residente a Squinzano per finire nei guai.

La ragazza è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Martano “impegnati” in un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei locali pubblici. Puntuali come ogni anno, infatti, con l’inizio dell’estate sono cominciati anche i controlli nei punti più caldi della movida salentina.

La perquisizione

Che cosa abbia ‘insospettito’ gli uomini in divisa non è dato saperlo. Fatto è che durante il controllo e la successiva perquisizione personale sono spuntati fuori due involucri, contenti circa 0,6 grammi di ketamina, un potente anestetico che, a determinate dosi, può indurre allucinazioni. Non solo, la 22enne aveva con sé anche un involucro, contenente Mdma, per complessivi 0,5 grammi. E la somma di 345 euro, in contanti, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Tutto, ovviamente, sottoposto a sequestro.

Nel corso dello stesso servizio un 24enne di Latiano (in provincia di Brindisi), è stato trovato con un grammo e mezzo di hashish. Per lui è scattata una segnalazione per uso non terapeutico sostanze stupefacenti.

