Cede le dosi di cocaina a due giovani, 41enne finisce ai domiciliari per spaccio

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti»: è questa l’accusa contestata a Salvatore Caputo, classe 1977. I guai per il 41enne di Melissano sono cominciati quando è stato pizzicato mentre passava alcune dosi, dai carabinieri del Norm di Casarano impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti con l’aiuto dei cinofili della Guardia di Finanza di Lecce.

L’uomo, come detto, è stato fermato mentre cedeva 0,20 grammi di cocaina ad un 22enne di Taviano e 0,6 grammi della stessa sostanza ad un 25enne di Casarano. A quel punto, come prassi vuole, è scattata una perquisizione domiciliare in casa del 41enne che ha permesso agli uomini in divisa di ‘trovare’ 145 euro in contanti e due cellulari.

La sostanza stupefacente, i telefoni e le banconote sono state sottoposte a sequestro. Caputo, invece, è stato arrestato in flagranza di reato per “detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.

Ultima modifica: 11 giugno 2018 15:25