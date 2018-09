Investita dal camion dei rifiuti, donna rimane incastrata. Paura a Guagnano

Tanta paura nella mattina a Guagnano. Intorno alle 10, durante il consueto giro del ritiro dei rifiuti porta a porta, si è sfiorata la tragedia in via Cagliari.

Una donna 61enne del posto è stata investita da un camion Monteco in movimento. Non si sa bene come possa essere accaduto, se per una svista del conducente o la disattenzione della malcapitata. Tant’è che la signora è rimasta incastrata tra il mezzo e l’asfalto. Il conducente del camion, appena accortosi di quanto era accaduto, è sceso dal mezzo per prestare soccorso.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie al fine di estrarre la donna, dolorante e terrorizzata, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118. Uno dei mezzi di soccorso ha portato la 61enne al Vito Fazzi di Lecce per tutti gli accertamenti del caso, l’altro si è occupato di chi era alla guida del camion dei rifiuti, in evidente stato di shock.

Ad accertare le cause dell’incidente gli agenti della Polizia municipale di Guagnano e i carabinieri della locale stazione.

