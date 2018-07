44enne di Sannicola va in escandescenza al Pronto Soccorso di Gallipoli e inveisce contro medico e Carabiniere

I militari del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallipoli – in collaborazione con i colleghi della Stazione Locale, a seguito di una richiesta di aiuto formulata da un medico di turno presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” della “Perla dello Jonio”, sono intervenuti presso il nosocomio gallipolino in quanto una 44enne nata e residente a Sannicola, in stato di agitazione in attesa che la propria mamma venisse visitata, aveva inveito all’indirizzo del professionista utilizzando frasi ingiuriose.

La donna, poi, mentre cercava di essere riportata alla calma dai militari prontamente intervenuti, ha rivolto nei confronti di un Carabiniere della Stazione alcune frasi volgari e oltraggiose, alla presenza di diverse persone.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dagli uomini della stazione di Gallipoli.

Ultima modifica: 14 luglio 2018 13:41