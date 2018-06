Bazar della droga in casa, stupefacente in quantità e di ogni tipo. Arrestato 21enne di Campi

I guai per Patrick Palma, 21enne di Campi Salentina, sono cominciati questa mattina, quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione insieme ai cinofili di Modugno, l’unità specializzata nella ricerca della droga. E di droga ne hanno trovata veramente tanta e di ogni tipo tanto che, alla fine, una volta concluse le formalità di rito, per il giovane si sono spalancate le porte del carcere di Lecce con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione

Importante il quantitativo di sostanza stupefacente spuntato fuori durante la perquisizione: gli uomini dell’Arma hanno trovato 816 grammi di hashish, 220 grammi di marijuana e 2,8 grammi di cocaina. Immancabile anche il kit per impacchettare le dosi: due bilancini di precisione, varie bustine in cellophane e del nastro usato per confezionamento.

Nell’elenco del “materiale” sottoposto a sequestro risultano anche due cartucce, una calibro 32 e l’altra calibro 16 che sono costate al 21enne anche l’accusa di detenzione abusiva di armi o munizioni.

Sostanze stupefacenti, cartucce e materiale vario sono stati sottoposti sequestro, mentre l’arrestato in flagranza di reato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto dai carabinieri del Norm di Campi che hanno scoperto il “bazar” durante i servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio.

Ultima modifica: 6 giugno 2018 18:32