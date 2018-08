In auto con hashish e marijuana, in casa con altra droga e armi. Arrestato giovane di Giurdignano

Non soltanto droga, tra hashish e marijuana, ma anche una pistola e un revolver. Così, nel pomeriggio, a Uggiano la Chiesa, nella frazione di Casamassella, i carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Maglie hanno tratto in arresto, per i reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e detenzione abusiva di armi, Daniele Amerigo Barone, 23enne di Giurdignano già noto alle Forze dell’Ordine.

Il giovane, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di gr. 6 di hashish; gr. 4 di marijuana; 1 bilancino elettronico.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione ha consentito il rinvenimento di ulteriori gr. 37 di marijuana; 1 bilancino elettronico; una pistola ad aria compressa “wingun 321” priva di tappo rosso; una pistola cal. 9×21 a salve priva di tappo rosso; un revolver a salve mod. “olimpic 6” privo di tappo rosso; 12 cartucce per fucile da caccia cal. 12; una carabina “remington” ad aria compressa con cannocchiale di precisione.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il 23enne è finito in carcere.

Ultima modifica: 28 agosto 2018 21:47