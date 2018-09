Droga in discoteca, arrestati pusher in trasferta

Nel corso della notte, a Santa Cesarea Terme, i carabinieri della Compagnia di Maglie, a seguito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti presso locali da ballo, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio tre persone.

Si tratta di Laura Angotzi, 43enne di Roma, Errico Dell’Uomo, 39enne della provincia di Roma, Duilio Cazzato, 41enne, unico salentino di Tricase;

Erano tutti già noti alle Forze dell’Ordine.

Gli arrestati all’interno di un locale della costa adriatica sono stati sorpresi dai militari dopo aver ceduto della sostanza ad alcuni acquirenti. Sono stati così sottoposti a perquisizione e sono stati trovati in possesso di una dose di cocaina per grammi 0,2 ; 12 dosi di MDMA per grammi 7.3; della somma contante € 145,00, ritenuta provento di spaccio.

Gli stupefacenti e la somma danaro sono stati sottoposti a sequestro.

A seguito degli approfondimenti investigativi, a Errico Dell’Uomo è stata notificata inoltre la revoca di un decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma. L’uomo deve scontare la pena definitiva di un anno e 6 mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I primi due arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Lecce, mentre il terzo è stato condotto presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.

Nel corso dello stesso servizio ben 8 persone sono state segnalate alle rispettive Prefetture di competenza per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e sono stati recuperati 22 grammi di marijuana e 0,3 grammi di cocaina.

Sei persone sono state deferite in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida.

Ultima modifica: 2 settembre 2018 15:47