Pacchi e dosi di droga e un’agenda con la “contabilità dello spaccio”, arrestato 34enne di Novoli

In casa nascondeva non solo la droga, hashish e marijuana in quantità e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, ma anche un’agenda su cui era appuntata la contabilità dell’attività di spaccio. I guai per Armando Attanasio, 34enne di Neviano sono cominciati quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione. L’uomo è stato arrestato e accompagnato a Borgo San Nicola, una volta concluse le formalità di rito.

La perquisizione

Nell’abitazione di Novoli del 34enne si sono presentati i carabinieri del Norm della compagnia di Campi Salentina, accompagnati dal nucleo cinofili di Modugno per una perquisizione. I sospetti sono diventati certezze quando sono spuntati fuori marijuana e hashish in quantità. Per la precisione un involucro contenente circa 450 grammi di marijuana a cui tocca aggiungere altri 35 grammi già suddivisi in tre dosi, pronte per essere vendute. E ancora cinque panetti di hashish del peso (totale) di 460 grammi più altri 19 grammi suddivisi in quattro dosi.

Non solo. Nell’elenco compare anche un bilancino di precisione e tutto materiale necessario per il confezionamento. Infine, è stata trovata anche un’agenda con la contabilità inerente l’attività di spaccio. Tutto sottoposto sequestro.

Per Attanasio è scattato l’arresto e, dopo le formalità di rito per lui si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Lecce.

Ultima modifica: 15 maggio 2018 15:32