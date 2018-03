Droga nello sgabuzzino e tre persone nascoste dietro una tenda, 28enne nei guai

I guai per un 28enne che nascondeva in casa circa 10 grammi di marijuana e hashish non si sono conclusi con una denuncia in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato anche segnalato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte perché in casa gli uomini in divisa hanno trovato anche tre persone, con precedenti di polizia, nascosti dietro una tenda.

La ricostruzione dell’accaduto

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno denunciato, in stato di libertà, il 28 enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La sostanza era stata riposta in uno sgabuzzino, ma non il nascondiglio non è sfuggito all’occhio attento dei poliziotti che lo hanno scoperto durante la perquisizione domiciliare.

Durante il controllo, come detto, sono spuntati fuori circa 10 grammi di marijuana e hashish e anche un bilancino di precisione. Le sorprese, però, non sono finite. Gli agenti hanno trovato in casa anche tre giovani, volti già noti, che avevano tentato di nascondersi dietro una tenda.

Pertanto il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato altresì segnalato all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte, poiché in casa ospitava altri tre soggetti con precedenti di polizia.

