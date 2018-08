Sorpreso a Torre dell’Orso mentre ‘passa’ una dose ad un turista, arrestato 42enne senegalese

È stato sorpreso dagli uomini in divisa mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un turista e per un 42enne di origini senegalesi si sono aperte le porte del Carcere di Lecce. È accaduto, nella notte, a Torre dell’Orso, dove i Carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce hanno arrestato, in flagranza di reato, Mamadou Diop . L’accusa contestata allo straniero, volto già conosciuto alle forze dell’ordine e proveniente da Roma, è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Come detto, l’uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un acquirente, un turista di 34 anni. Era marijuana, come è stato poi accertato. Poco più di 3 grammi (3,1 per la precisione), che hanno spinto gli uomini dell’Arma a vederci chiaro.

È stato in quel momento che per il senegalese sono cominciati i guai. Sottoposto ad una perquisizione sono spuntati fuori altri 5,5 grammi della stessa sostanza, sempre marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro.

Il 42enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce. L’acquirente, invece, dopo essere stato identificato, è stato segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arresto rientra in una serie di servizi coordinati nelle località turistiche della provincia finalizzate alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

