Rischiano la vita per salvare una donna, i due carabinieri investiti sono di Trepuzzi. Il Sindaco “siamo fieri di voi”

A Trepuzzi non si parla d’altro da quando due carabinieri, intervenuti sul luogo di un incidente per i classici rilievi di rito, hanno rischiato la vita per salvare una donna. Il brigadiere Damiano Mele e l’appuntato scelto Giuseppe Tarantini, entrambi trepuzzini, martedì 29 maggio, sono stati letteralmente investiti da un’auto mentre cercavano di aiutare un’automobilista, sotto choc, dopo aver tamponato un pullman “parcheggiato” sul ciglio della careggiata. Hanno fatto da scudo, con il proprio corpo, portando al sicuro anche l’autista.

È accaduto poco prima dello svincolo per il rione Casale, quando mancava qualche minuto alle 21.30. I due militari, in forza al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi, si sono precipitati sulla variante della strada statale 16, dove si era verificato l’impatto. Tutto è nato quando una corriera si è fermata, forse a causa della rottura della coppa dell’olio motore

Un pericolo per via dell’olio e della scarsa visibilità, tant’è che la donna, un’insegnante di San Vito dei Normanni, ha perso il controllo della sua Fiat Punto, a causa dell’asfalto viscido, finendo dopo aver zizzagato, proprio contro l’autobus fermo. Spaventata è scesa dal veicolo cominciando a vagare sulla statale in preda al panico, correndo il rischio di essere travolta da qualche automobilista di passaggio.

Gli uomini in divisa sono riusciti, non senza difficoltà, a riportarla alla calma, ma quello che si temeva si è verificato. I due sono stati “travolti” da una Multipla, fuori controllo. Coinvolto anche un altro mezzo: poco dopo è toccato ad una Panda, finita contro il guard-rail.

I carabinieri sono stati accompagnati a sirene spiegate all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Ad avere la peggio è stato Mele, colpito in pieno e caduto per terra dopo un volo di diversi metri. Tarantini, invece, è stato preso di striscio.

Il plauso del sindaco di Trepuzzi

Il sindaco Giuseppe Maria Taurino e l’amministrazione comunale hanno voluto ringraziare, a nome della città, i due valorosi eroi «per il gesto con il quale hanno salvato due vite umane, mettendo a repentaglio la propria incolumità».

«Siamo fieri di voi – conclude il primo cittadino che ha voluto fare ai carabinieri gli auguri di pronta guarigione – il valore dei due militari trepuzzini oltre a mettere in risalto l’alta formazione della Benemerita, inorgoglisce tutta la Città di Trepuzzi, che riconosce ai due carabinieri il merito di essere intervenuti all’istante pur consapevoli che quel gesto avrebbe potuto avere un risvolto ben più grave».

Ultima modifica: 31 maggio 2018 14:17