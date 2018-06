Giro di vite sulla guida in stato di ebbrezza, 107 controlli. Scattano due denunce

Nel corso della fine settimana appena trascorsa gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Lecce e del Distaccamento di Maglie, nell’ambito della campagna nazionale, disposta dal Ministero dell’Interno, hanno intensificato l’attività di controllo stradale per il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica e ridurre così il numero di incidenti sulle vie salentine

L’accertamento dell’eventuale assunzione di alcool è avvenuta grazie all’ausilio di precursori ed etilometri in uso ai poliziotti e ha portato a numerosi risultati

Sono stati 107 i conducenti sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool di cui 6 sono risultati positivi e per 5 dei quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione; per 2 dei conducenti risultati positivi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per aver riportato un tasso alcolemico superiore allo 0,80 g/l.

Gli altri risultati conseguiti

Inoltre, sono stati decurtati 63 punti; contestate ulteriori 19 violazioni al Codice della Strada, di cui: 3 per inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento; 4 per mancanza della revisione del veicolo; 7 violazioni per mancanza dei documenti al seguito; 2 per guida con patente scaduta; 1 per il superamento dei limiti di velocità accertata a carico di un conducente di un mezzo pesante; 2 violazioni per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, per questi veicoli si è proceduto altresì al sequestro amministrativo del mezzo.

Ultima modifica: 25 giugno 2018 19:54