Durante la perquisizione spuntano 140 grammi di anfetamine, nei guai 47enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questa l’accusa contestata ad un 47enne – residente in Svizzera, ma di fatto domiciliato a Scorrano – deferito in stato di libertà dai Carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio finalizzato a contrastare questo tipo di reati. I guai per il giovane sono cominciati durante un controllo, personale e domiciliare.

La perquisizione

I sospetti sono diventati certezze al termine della perquisizione, quando è stato trovato in possesso di 140 grammi di anfetamine e due grammi di marijuana. Tutto sottoposto a sequestro.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

