Dopo la prova orale di un aspirante avvocato lascia il telefonino per ‘registrare’, denunciato 27enne

Ha assistito alla prova orale di un aspirante avvocato, ma quando si è allontanato dall’aula dove erano in corso gli esami ha ‘dimenticato’ il cellulare sulla sedia, con la funzione “registrazione” attivata.

Quando il presidente della commissione ha notato il telefonino, ha chiamato i Carabinieri del Nucleo Tribunali che sono riusciti a risalire al proprietario. È stato in quel momento che per un 27enne sono cominciati i guai. Il giovane è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di violazione del segreto della deliberazione della camera di consiglio della commissione.

I fatti

Il 27enne si trovava all’interno dell’aula sottocommissione, dove si stava svolgendo la prova orale per gli esami di avvocato. Dopo aver assistito alla prova di un candidato, si è allontanato dall’aula lasciando sulla sedia il telefono cellulare. Non prima di aver attivato la funzione “registrazione”.

Il telefono – rinvenuto, poco dopo, dal Presidente della Commissione – è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane, come detto, è stato denunciato.

Ultima modifica: 31 luglio 2018 16:53