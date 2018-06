Esami di Maturità, seconda prova con ‘sorpresa’ a Santa Cesarea. All’alberghiero salta la luce

Si sono presentati puntuali per il suono della campanella gli studenti dell’istituto Alberghiero di Santa Cesarea Terme, impegnati con gli esami di maturità. Alle 8.30, era in programma la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo, ma dopo aver aperto il plico telematico utilizzando la chiave fornita dal Ministero, qualcosa è andato storto. Un piccolo ‘fuori programma’ che ha rischiato di far saltare la prova che i ragazzi stavano per affrontare.

Ad un certo punto è saltata la corrente, nell’aula dove si stavano svolgendo i compiti e in tutto l’Istituto è calato il gelo, anzi il buio (metaforicamente parlando). Lo stop, visto il momento ‘delicato’, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, prontamente allertate.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Maglie che hanno cercato di capire se le cause dell’interruzione fossero di natura ‘tecnica’, magari per qualche problema con la società che fornisce l’energia elettrica, accidentale o dolosa. Fortunatamente l’ipotesi di qualche furbetto che voleva creare scompiglio è stata esclusa del tutto.

Si è trattato, fortunatamente, di un problema risolvibile nel giro di poco. Pare, infatti, che il distacco sia stata causato da alcuni lavori per i quali era necessario interrompere l’erogazione. Peccato che era un giorno ‘cruciale’.

Una volta riportata la luce, gli studenti hanno potuto concludere serenamente la prova, in attesa di lunedì, quando sarà chiesto l’ultimo sforzo ‘scritto’. Da quel momento a separarli dall’estate da “persone mature” ci sarà solo l’orale.

Una curiosità

Nella prima prova sembra che la maggior parte degli studenti abbia scelto «I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura». Traccia svolta dal 22% dei maturandi. Segue l’analisi del testo di un brano del romanzo “Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani, preferita dal 18,5%.

Il 16,8% ha scelto l’ambito socio-economico, con la traccia “La creatività è la straordinaria dote – squisitamente umana – di immaginare; risultato di una formula complessa, frutto del talento e del caso».

Il 14,8% ha svolto il tema di ordine generale sul principio dell`eguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione. Il 13,7% si è orientato verso l’ambito tecnico-scientifico, con la traccia sul dibattito bioetico sulla clonazione.

Ultima modifica: 21 giugno 2018 19:07