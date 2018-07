Investita da un’esplosione mentre svolge le pulizie, ricoverata al centro ustionati di Brindisi

Era intenta a compiere le pulizie in una struttura ricettiva nelle vicinanze dei laghi Alimini, quando, per cause ancora da chiarire, una donna è stata travolta da un’esplosione verificatasi all’interno del complesso.

È accaduto nella tarda serata di ieri presso l’agriturismo “Cuti Mari” sulla strada per Otranto. La donna 36enne, una dipendente della struttura turistica originaria di Santa Cesarea Terme, stava compiendo le pulizie, quando si è verificata una deflagrazione che l’ha investita causandole una serie di ustioni di grave entità sul 70% del corpo.

Al momento del ricovero le ustioni risultavano essere di secondo grado e forse anche di terzo su una scala di 4. Ad essere interessati dalle ustioni gli arti, soprattutto quelli superiori.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, verificato lo stato di salute della lavoratrice, hanno deciso di condurla in codice rosso presso il centro grandi ustionati dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Otranto e gli ispettori della Spesal che, sul luogo dell’accaduto, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’esplosione.

Pare che la donna sia entrata per compiere le sue attività all’interno di un locale saturo di gas a causa di una fuga anomala e da qui, nell’atto di accendere la luce, si sia innescata l’esplosione.

Ultima modifica: 16 luglio 2018 14:45