Estorsione all’ex Sindaco Remigio Venuti? 51enne di Casarano assolto in Appello

Assolto in Appello, dopo una dura condanna in primo grado, il vice presidente di un’associazione politica casaranese accusato di minacce estorsive nei confronti dell’ex sindaco Remigio Venuti.

La Corte ha riformato la sentenza emessa dai giudici della II sezione collegiale.

Giovanni Memmi, 51enne di Casarano, era stato condannato a 4 anni e 2 mesi. Rispondeva di estorsione tentata e consumata e di lesioni personali. Il suo difensore, l’avvocato Giovanni Bellisario, ha sostenuto in udienza che non c’erano i presupposti di fatto per emettere una sentenza di condanna. L’ex sindaco di Casarano Remigio Venuti si era costituito parte civile con l’avvocato Stefano Porntera.

Le accuse

I fatti si sarebbero verificati tra agosto e novembre del 2009.

Secondo l’accusa, Memmi avrebbe costretto Venuti a consegnargli 10.000 €, anche attraverso ripetute minacce di morte.

Non solo, dopo gli avrebbe chiesto ulteriori somme continuando a perseguitarlo (ad esempio, seguendolo a bordo della proprio autovettura) . Inoltre, per cercare di estorcergli altro denaro, gli avrebbe rivolto frasi del tipo, “Ti taglio la testa, ti faccio vedere io”.

Infine, lo avrebbe anche aggredito fisicamente, procurandogli un trauma da percosse, giudicato guaribile in 10 giorni.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018 19:34