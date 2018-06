Estrae una pistola e minaccia i presenti, 32enne nei guai (anche) per procurato allarme

Notte di follia in piazza Don Pino Palanca, a Maglie, dove un 32enne di Scorrano ha minacciato i presenti con una pistola ad aria compressa. Non contento, ha danneggiato una Fiat 500 parcheggiata nelle vicinanze, senza un reale motivo.

Alla fine, una volta riportata la calma, il giovane è stato deferito in stato di libertà con le accuse di violazioni in materia di armi e porto abusivo di armi. E ancora, per minaccia e procurato allarme per il caos creato nella piazza, a pochi passi da un bar.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’una di sabato, 9 giugno quando a pochi passi da un bar in piazza Don Pino Palanca, il 32enne – volto conosciuto alle forze dell’ordine – è stato protagonista di una accesa discussione con altre persone, ancora in corso di identificazione.

Mentre era poco ‘lucido’, in uno stato di alterazione psicofisica, ha estratto la pistola (poi rivelatasi ad aria compressa) con cui ha minacciato, prima i suoi ‘rivali’ e poi presenti creando il fuggifuggi generale. Infine, come detto, ha danneggiato una Fiat 500, parcheggiata nelle vicinanze.

Una volta rintracciato e fermato è scattata una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare una pistola ad aria compressa, marca Gamo, di libera vendita e senza obbligo di denuncia

Le indagini sono ancora in corso.

