Pugno duro del Questore: stop agli eventi del Gallipoli Resort per 15 giorni. Diffidato anche il Praja

«La sicurezza dei cittadini non può soccombere al profitto economico». Con questa motivazione il Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia ha sospeso per quindici giorni tutte le attività del Gallipoli Resort, teatro negli ultimi giorni di due episodi “gravi” che oltre a rappresentare un pericolo per i cittadini e, di riflesso, per l’ordine pubblico hanno destato non poco allarme sociale. Come si legge nella dura nota, il primo episodio (l’accoltellamento di un buttafuori) ha coinvolto soggetti che avrebbero dovuto, attese le finalità delle mansioni espletate, garantire il regolare svolgimento dell’attività autorizzata, vigilando al fine di verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti che potessero essere impropriamente utilizzati, mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone. L’altro riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La severa decisione per tutelare la sicurezza

Da qui la decisione del Questore che, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha ritenuto necessario ed urgente impedire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale, adottando un provvedimento ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S. di sospensione dell’attività di “ trattenimenti danzanti ed attrazioni varie” svolta nelle pertinenze scoperte del complesso turistico ricettivo “ Gallipoli Resort”, per la durata di 15 giorni dalla notifica del provvedimento che è stata eseguita nella serata del 4 agosto dal Dirigente del Commissariato di Gallipoli.

Diffida al Praja

Diffidata anche la proprietà della discoteca Praja, in ottemperanza al protocollo di intesa per la sicurezza nei locali di intrattenimento, attuativo dell’accordo quadro nazionale del 21 giugno 2016. Lo scopo: evitare il ripetersi di episodi gravi per l’ordine pubblico dentro, fuori e nelle immediate vicinanze dell’immobile. Anche in questo caso, il provvedimento è scattato dopo che gli interventi dei Carabinieri, che si sono precipitati nella struttura in più di un’occasione per sedare aggressioni e risse.

Un addetto alla security accoltellato

Come detto, il provvedimento nasce da due episodi in particolare. L’orologio segnava le 23.55 del 1 agosto quando una pattuglia dei Carabinieri si è precipitata nella struttura ricettiva sulla strada provinciale 52 che conduce a Sannicola, dove era in programma uno dei tanti aventi musicali previsti nel calendario. Il motivo? Poco prima era stato accoltellato un addetto ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo. Dai successivi controlli l’uomo è risultato anche gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in materia di armi e sostanze stupefacenti. Soccorso e accompagnato al Sacro Cuore di Gesù, se la cavava con una prognosi di 10 giorni, mentre l’autore del reato, anche lui noto alle forze dell’ordine ha riportato una prognosi di 20 giorni, essendo stato percosso, secondo quanto dichiarato, da altro personale addetto al servizio di security.

L’arresto per spaccio di droga

Non è finita. Poco dopo, all’1:15 una pattuglia del Commissariato di Gallipoli, intervenuta sul posto per dare ausilio agli stessi militari, mentre effettuava un controllo dell’area interessata dallo svolgimento dell’evento, notava, su un percorso poco illuminato che conduce alla piscina, un giovane intento a cedere della sostanza stupefacente. Nell’occasione sono stati sottoposti a sequestro 19 involucri contenenti Ketamina, bustine contenenti sostanza stupefacente del tipo MDMA ed il provento della attività di spaccio. Contestualmente veniva arrestato nella flagranza del reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti un diciannovenne gravato da precedenti specifici.

