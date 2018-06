Ex Mattatoio comunale occupato da anni, sgomberato il centro sociale. Denunciate sette persone

Conosciuto da tutti come «ex macello», da tempo lo stabile – abbandonato da anni – era diventato una “casa” per un centro sociale che aveva messo radici in via San Nicola. Abusivamente.

Fino a questa mattina, quando gli uomini della Questura di Lecce si sono presentati nell’immobile stringendo tra le mani un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica. Il blitz è scattato alle prime luci del mattino, ma tutto si è svolto senza proteste né disordini.

All’interno sono state trovate sette persone denunciate per occupazione abusiva di edifici. Dovranno rispondere anche dell’accusa di furto di energia elettrica perché per “illuminare” l’immobile era stato creato un allaccio abusivo, attraverso un cavo elettrico collegato alla cabina vicina, poi sottoposto a sequestro.

Tutte le operazioni sono state video-riprese dagli operatori della Polizia Scientifica e si sono svolte alla presenza di due difensori di fiducia, fatti intervenire sul posto dagli occupanti.

I nomi di due agenti sulle uova di vernice

Nel corso delle perquisizioni effettuate all’interno dello stabile, gli agenti di Polizia hanno rinvenuto 18 uova piene di vernice, come quelle lanciate durante le manifestazioni che si sono svolte nei mesi scorsi. Due riportavano su scritti i nomi di due agenti della Polizia di Stato.

Ultima modifica: 13 giugno 2018 11:48