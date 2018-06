Uno falsificava i tagliandi di revisione, l’altro li incollava sulla carta di circolazione. Due persone nei guai

Uno falsificava i tagliandi di revisione, l’altro li aveva “appiccicati” sulla carta di circolazione di un autocarro Fiat che utilizzava, fino a quando i carabinieri non hanno scoperto tutto.

Le accuse

Al termine delle indagini, infatti, i militari del Norm della compagnia di Campi Salentina hanno deferito in stato di libertà un 57enne di Salice salentino, responsabile del reato di “contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti”. Stessa sorte è toccata ad un 47enne, sempre di Salice che dovrà rispondere di “falsità materiale commessa da privati in atto pubblico”.

I fatti

Come hanno ricostruito gli uomini in divisa il 57enne utilizzava e il complice falsificava i tagliandi di circolazione apposti sulla carta di circolazione di un autocarro Fiat.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

38enne di Porto Cesareo nei guai per ricettazione

Sempre i carabinieri del norm – aliquota operativa della compagnia di Campi hanno deferito in stato libertà per ricettazione un 38enne, nato a San Pietro Vernotico (in provincia di Brindisi) ma residente a Porto Cesareo.

Come le indagini hanno permesso di dimostrare, l’uomo aveva montato sulla sua barca un motore marino, marca Mercury che, in realtà, risultava rubato. Il motore è stato restituito al legittimo proprietario.

Ultima modifica: 22 giugno 2018 14:24