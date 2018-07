Alla richiesta “Patente e Libretto” rispondono con gli insulti, coppia nei guai per Oltraggio a Pubblico Ufficiale

Stanno diventando frequenti i posti di blocco che si concludono con l’accusa di «oltraggio a Pubblico Ufficiale» contestata a chi, per un motivo o per un altro, decide di insultare gli uomini in divisa perché mal digerisce la piega che prende il banale controllo alla circolazione stradale. L’ultimo episodio, ma solo in ordine di tempo è avvenuto a Casarano, dove i Carabinieri del Norm della locale compagnia hanno deferito in stato di libertà due cittadini belgi. Lui, L. M. G. di 43 anni, Lei G. M. di 47 anni, residenti a Bruxelles, ma domiciliati a Casarano.

I due si trovavano a bordo di un’autovettura Dodge con targa belga su via vecchia Matino, quando sono stati fermati dagli uomini in divisa.

Mentre esibivano i documenti di guida e circolazione, qualcosa è andato storto: il conducente e la moglie hanno iniziato a proferire frasi ingiuriose nei confronti dei militari. Per questo sono finiti nei guai per oltraggio a pubblico ufficiale.

Ultima modifica: 12 luglio 2018 19:38