Fermato con ‘passeggeri’ già noti, in auto spuntano tre grammi di polvere bianca: scatta il foglio di via

Foglio di via obbligatorio per tre anni e divieto di ritorno a Zollino: sono queste le “disposizioni” che dovrà seguire un 42enne di Nardò, fermato al volante di un’auto con tre persone a bordo, già noti alle forze dell’ordine. Anche il suo è un volto conosciuto, nel suo curriculum può vantare precedenti penali e di polizia per detenzione illegale di armi e munizioni, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione.

Tutto è nato da una segnalazione

Alcuni cittadini avevano chiamato per segnalare la presenza di quattro individui “sospetti” che si aggiravano per le strade di Zollino. Tanto è bastato agli uomini in divisa per approfondire. Il 42enne, infatti, è stato fermato e controllato dai militari della stazione di Soleto a pochi passi da un Ufficio Postale. Non era solo, come detto: in macchina c’erano altre tre persone, già note.

È scattata la perquisizione, anche del veicolo, che ha ‘solo’ confermato i dubbi: all’interno della tasca posteriore del sedile anteriore sinistro è spuntato fuori un involucro in alluminio contenente circa tre grammi di una polvere di colore bianco e un bilancino di precisione.

“Allontanati” anche due brindisini

Foglio di via per tre anni anche per due brindisini, una ragazza di 28 anni e un ragazzo di 38 autori, secondo i carabinieri, di furto consumato lo scorso 23 febbraio all’Ipercoop di Surbo. Anche per loro è scattato il divieto di ritorno a Surbo.

Ultima modifica: 20 giugno 2018 13:06