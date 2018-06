Folle inseguimento sulla statale Lecce – Brindisi, un’auto sperona le volanti della polizia. Una donna agli arresti

Scene da film quelle che si sono veirificate in un sabato pomeriggio d’estate come tanti.

Tutto è iniziato nei pressi dei magazzini Mercatone Uno a San Cesario, dove l’auto guidata da una donna non si è fermata al posto di blocco dei carabinieri. All’alt intimato dagli uomini dell’Arma, la conducente ha tirato dritto e da qui ha avuto inizio l’inseguimento.

Alle calcagna della signora, una 48enne salentina, si sono messi dapprima i carabinieri ai quali si sono aggiunti poi le volanti della polizia. Il folle inseguimento degno da film americano, si è protratto fino a limite della provincia, quasi in territorio di San Pietro vernotico.

Ben due i posti di blocco della polizia che sono stati forzati dalla donna che sembrava impazzita. Una volante ed un’ auto civetta della squadra mobile sono state speronate, tanto da essere inutilizzabili.

Quattro i poliziotti che hanno riportato lesioni lievi, rendendo comunque necessario il ricovero in ospedale.

La corsa della Volkswagen Polo su cui viaggiava la fuggitiva si è interrotta grazie ad una manovra di accostamento dell’auto civetta della polizia.

Al momento non si capisce il motivo della fuga della 48enne sulla quale sono in corso, come da protocollo, gli esami tossicologici.

La donna è stata arrestata per resistenza a Pubblico ufficiale, ma le attività ancora in corso per comprendere cosa l’abbia realmente spinta a mettere in atto una simile folle corsa.

Ultima modifica: 24 giugno 2018 0:12