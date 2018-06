Fondazione San Rocco: sequestro dei beni e quattro indagati

Sequestro dei beni e quattro indagati, nell’inchiesta sulla “Fondazione Notte di San Rocco di Torrepaduli”. Il decreto, emesso dal gip Vincenzo Brancato, è stato eseguito dagli uomini della Gdf guidati dal colonnello Francesco Mazzotta.

Risultano indagati: Luigi Gaetani, 60enne di Ruffano, presidente e legale rappresentante della Fondazione; i componenti del consiglio di amministrazione Anna Tommasina Viva, 53enne di Ruffano e Maria Ester Cardigliano, 40enne di Casarano; Cesare Vernaleone, 55enne leccese.

Il giudice ha disposto il sequestro per equivalente di 155mila euro.Non solo, anche la misura cautelare della sanzione interdittiva, consistente nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e della revoca di quelli già concessi, per la durata di un anno.

L’inchiesta

Gaetani e Vernaleone rispondono delle ipotesi di reato di truffa aggravata e abuso d’ufficio in concorso. Secondo l’accusa, anzitutto, la Fondazione (parte offesa nel procedimento) avrebbe ottenuto, nel settembre del 2013, un primo contributo dalla Provincia di Lecce, pur non avendone diritto.Inoltre, nel 2014 gli indagati avrebbero costituito una nuova Fondazione, ottenendo dalla Provincia un altro sostanzioso contributo per il concerto della “Notte di San Rocco”.

Gaetani, attraverso le Fondazioni, avrebbe beneficiato complessivamente, tra il 2013 e il 2016, di finanziamenti pubblici per circa 155mila euro, utilizzando come giustificativi di spese, le fatture fittizie della ditta “Cesare Vernaleone”.

Le indagini hanno preso il via, dagli esposti presentati nel 2014 dal vice presidente della “Fondazione Notte di San Rocco”, Luigi Fersini, e dai consiglieri Antonio Morello e Francesco Romano, nonché dalla Fondazione stessa (parte offesa nella vicenda giudiziaria). Sono tutti difesi dall’avvocato Giancarlo Sparascio.

Ultima modifica: 21 giugno 2018 20:30