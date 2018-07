Nonostante le foto trappole, è ancora rifiuto selvaggio a Porto Cesareo. Si intensificano i controlli

Sembra che foto trappole, controlli dei vigili urbani e potenziamento dei servizi per il conferimento di rifiuti, non siano sufficienti a bloccare gli incivili. Ancora troppi sono coloro che gettano rifiuti ovunque, senza regole, tra costa ed entroterra.

Eppure, come fanno sapere dal Comune, le mini isole ecologiche, inizialmente posizionate su suolo stradale, da qualche giorno sono state spostate sugli arenili allo scopo di far comprendere ai bagnanti che esse sono destinate esclusivamente ai rifiuti provenienti dalle spiagge.

Se molti rifiuti che venivano abbandonati sulla sabbia ora finiscono nelle mini isole, in altri casi purtroppo persiste il comportamento incivile che porta molti a lasciare sacchetti e sporcizia ovunque.

E allora, l’amministrazione comunale fa sapere che a palazzo si sta seriamente valutando la definitiva eliminazione delle mini isole nei punti in cui si registrano fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti.

Un peccato eliminare un servizio utile, ma evidentemente non “compreso” da alcuni villeggianti.

Intanto gli agenti della municipale continuano a effettuare controlli a tappeto in tutto il territorio, sanzionando se necessario le attività commerciali e gli stabilimenti balneari che non differenziano, e verificando anche il giusto conferimento nelle utenze private. In caso di recidiva, la sanzione viene aumentata.

Le foto trappole, poi, continuano a fare il loro: immortalare trasgressori. Il numero è in deciso aumento, con punte di massima in questo periodo in cui si registra un’alta percentuale di presenze nel territorio di Porto Cesareo.

Ultima modifica: 20 luglio 2018 12:23