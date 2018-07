Ucciso con un colpo alla testa, morto 22enne di Melissano. Tre i sospettati in caserma

Si torna a sparare in Salento.

A perdere la vita per un colpo di pistola sparato alla testa è stato Francesco Fasano, 22enne originario di Gagliano del Capo ma residente a Melissano. Il corpo è stato ritrovato intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale 206 che collega Casarano a Ugento.

Il cadavere del giovane è stato travolto da un automobilista di passaggio che l’ha centrato in pieno trascinandolo per diversi metri sull’asfalto. Dell’auto però non vi è traccia poichè il conducente si è dileguato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Casarano e quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo.

Un primo sopralluogo

Durante un primo sopralluogo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nei paraggi una Ford Fiesta intestata a un residente di Melissano. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti.

La salma è stata condotta presso l’obitorio dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in attesa che venga eseguito l’esame autoptico.

L’ombra della Scu

Secondo gli investigatori si tratterebbe di un’esecuzione mafiosa. Sul posto il Pm di turno, Stefania Mininni e il procuratore aggiunto, Guglielmo Cataldi .

La dinamica non è ancora chiara, ma potrebbe essersi trattato di un vero e proprio agguato. Il giovane, con precedenti legati al mondo della droga, sarebbe sceso dall’auto e qualcuno gli avrebbe sparato alla testa.

Tre sospettati in caserma

Ci sarebbero i primi sospetti che sono convogliati su tre giovani che al momento non sono indagati, nè sottoposti a fermo. Sono stati accompagnati in caserma e in queste ore vengono ascoltati dagli inquirenti. Le loro vetture sono sotto accertamento.

Insieme ai tre sospettati, sono ascoltati anche due testimoni che potrebbero fornire informazioni utili a ricostruire la dinamica dell’efferato omicidio.

Il caso di Manuele Cesari

Dopo quanto accaduto, la memoria è corsa all‘attentato ai danni di Manuele Cesari, colpito lo scorso 21 marzo da alcuni colpi di pistola e deceduto presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano il 27 dello stesso mese.

Ultima modifica: 25 luglio 2018 13:10