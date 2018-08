Fulmini in spiaggia e si sfiora la tragedia. Due feriti: uno in codice rosso

I consigli su cosa fare in caso di “fulmini in spiaggia” (come non cercare riparo sotto agli ombrelloni o di uscire immediatamente dall’acqua, anche le saette se sembrano molto lontane) non sono bastati.

Dopo i pericoli scampati, si è di nuovo sfiorata la tragedia a Porto Cesareo, in un tratto di spiaggia libera tra i due noti stabilimenti balneari. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 14.00 quando due ambulanti senegalesi sarebbero stati colpiti da un fulmine.

Una prima ricostruzione dell’accaduto

Quando il temporale si è abbattuto, anticipato da nuvoloni neri che non promettevano nulla di buono, i due giovani ‘stranieri’ hanno trovato riparo sotto ad un ombrellone di fortuna, piantato sull’arenile a pochi passi dal “Lido Tabù”, uno noto e frequentato stabilimento balneare. È stata una scelta, purtroppo, sbagliata. La scarica elettrica li avrebbe colpiti in pieno, sbalzandoli per alcuni metri.

I poveretti sono stati immediatamente soccorsi prima dai bagnini, poi sanitari del 118: uno si è lentamente ripreso, anche se è sotto choc per l’accaduto. L’amico non è stato altrettanto fortunato: le sue condizioni sono apparse particolarmente gravi tant’è che è stato accompagnato in ambulanza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso.

Difficile, almeno per il momento, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

