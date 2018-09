Una ruba mille euro di gioielli, l’altra ‘si accontenta’ di vestiti: nei guai due ladre

Una ha rubato circa mille euro di gioielli, cercando di nasconderli nella borsa. L’altra si è accontentata, per così dire, di capi di abbigliamento. Per entrambe le ladruncole che hanno preso di mira i centri commerciali salentini la scorribanda è costata “cara”.

Il furto e la chiamata al 112

Il colpo più “importante”, almeno stando al valore del bottino, è avvenuto all’interno del centro commerciale di Surbo, dove una 41enne di Copertino – M.F. queste le sue iniziali – è riuscita ad impossessarsi di alcuni monili in oro, nascondendoli nella borsa. Qualcuno, però, si è accorto del furto e ha chiamato il 112. I dubbi sono diventati certezze quando i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto la refurtiva del valore di circa mille euro. I gioielli sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre la 41enne è stata deferita in stato di libertà.

Nei guai anche una 21enne di Salice salentino

I militari del N.o.rm. della compagnia di Lecce, interventi in un altro centro commerciale, hanno deferito in stato di libertà M.N. 21enne residente a Salice salentino. La giovane è stata sorpresa con 7 capi di abbigliamento rubati. Anche in questo caso, i vestiti sono stati restituiti al proprietario del negozio “visitato”.

Non è finita. Perché la dona è stata trovata in possesso anche di 1 grammo di “marijuana”, ovviamente sequestrata. L’Autorità Giudiziaria e la Prefettura sono state informate dell’accaduto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce.

