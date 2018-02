Furti a pioggia nel Salento, cittadini esasperati ‘Siamo sotto l’assedio dei ladri’

Raffica di furti in abitazione nelle zone di Alezio, Taviano, Poggiardo e Soleto. Ma non solo.

Sembra che i topi d’appartamento abbiano deciso di darci sotto, entrando furtivamente nelle case dei salentini.

Gli episodi nel fine settimana

In particolare, a Taviano, quella che si può definire ormai “la banda della Golf grigia” sta seminando il terrore, minando seriamente al senso di sicurezza dei cittadini.

A Poggiardo, invece, episodio singolare di tentato furto: ad inseguire i ladri a bordo un’auto scura tipo station wagon è stata una manciata di cittadini che sono riusciti a costringere i malviventi alla fuga.

La voce dei salentini

“Non ci sentiamo sicuri – affermano in tanti – siamo sotto l’assedio dei ladri che in tempi di crisi pensano bene di far bottino svaligiando le nostre case. Ci sentiamo senza tutela anche perchè le Forze dell’ordine poco possono fare se non tentare di prevenire episodi predatori. Chi viene colto anche in flagranza di reato, stai certo che a distanza di poche ore è già libero e può tornare a delinquere! Non se ne può più!”.

“Dopo che i ladri hanno letteralmente saccheggiato la casa dei vicini di casa – ci racconta un utente – mia figlia di appena 5 anni mi chiede ogni sera di sbarrare la porta perchè ha paura dei ladri. Viviamo ormai in un clima di terrore”.

Cosa aggiungere? Polizia e Carabinieri compiono quotidianamente tanti sforzi sul territorio, per presidiarlo al meglio, ma se poi, dopo che son scattate le manette ai polsi di qualche “Arsenio Lupin”, quest’ultimo torna in libertà, a che serve?

I cittadini non si sentono sicuri e noi raccogliamo ancora una volta la loro voce. Non sono pochi del resto i casi di violazione che si trasformano in rapine e che hanno conseguenze anche gravi qualora i ladri trovino in casa i proprietari.

Ultima modifica: 19 febbraio 2018 10:19