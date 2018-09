Nuova raffica di furti tra Bagnolo del Salento e Soleto, torna la banda della BMW

Le segnalazioni sono cicliche. La scia di furti in appartamento non si ferma e la banda di malviventi conosciuti come “la banda della BMW scura” torna a delinquere.

Nuova ondata di furti, quindi, nella zona di Bagnolo del Salento e Soleto, in territorio magliese.

Nelle ore serali, non sono pochi i furti in casa che sono stati messi a segno in questi giorni. In alcuni casi l’azione dei ladri non è andata a buon fine, provocando soltanto danni a porte e finestre nei tentativi di effrazione. In altri casi, il fine è stato raggiunto anche se il bottino è stato magro.

I carabinieri della competente Compagnia non abbassano la guardia, a fronte della richiesta di sicurezza da parte dei cittadini che purtroppo non si sentono sicuri e già da tempo hanno lanciato il proprio appello.

L’indizio più certo è proprio l’autovettura con cui si muoverebbero i ladri, una BMW di colore scuro.

L’attività dei topi d’appartamento è un’emergenza che riguarda, ad onor del vero, tutta la provincia di Lecce, senza tralasciare il Capoluogo salentino.

Ultima modifica: 24 settembre 2018 10:20