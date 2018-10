Furti in Università, il rettore Vincenzo Zara ‘Abbiamo denunciato alle Autorità competenti’

Di simili episodi se ne sono susseguiti non pochi presso le aule e gli uffici universitari.

Pare che una nuova ondata di furti stia interessando l’Ateneo Leccese. Nei giorni scorsi sono spariti da uffici e aule proiettori a muro, pc, lampade, telefoni cellulari. Una recrudescenza che preoccupa non poco.

Ad essere preso di mira dai ladri, questa volta, è stato l’edificio Codacci Pisanelli.

“Abbiamo presentato dettagliata denuncia all’autorità giudiziaria sugli spiacevoli fatti avvenuti a palazzo Codacci Pisanelli e ci auguriamo che anche in questa circostanza, come già avvenuto in passato, vengano presto individuati i responsabili – scrive il rettore dell’Università Vincenzo Zara – Inoltre, stiamo predisponendo un servizio di video-sorveglianza che ci consenta di offrire la massima sicurezza agli studenti e al personale docente e tecnico amministrativo presente nell’edificio. Nell’immediato, partirà un servizio di vigilanza che durante le ore diurne sarà presente nella struttura così da prevenire il ripetersi di questi eventi”.

