Rubano una mucca, un vitello e altri 30 animali. L’insolito colpo frutta ai malviventi un bottino da 5mila euro

Il furto avvenuto nella notte a Ortelle sarà stato anche “insolito”, ma ha fruttato ai malviventi un bottino del valore di circa cinquemila euro. Il danno, però, per l’allevatore salentino finito nel mirino sarà sicuramente più ingente visto che, con la complicità del buio, qualcuno ha portato via i suoi preziosi animali.

La denuncia

Dopo l’amara “scoperta”, l’allevatore ha bussato alla porta della stazione di Poggiardo per raccontare che ignoti, nel corso della notte, erano entrati nel recinto dell’allevamento, situato in contrada “Marroni” a Ortelle, aprendo il cancello. Una volta dentro, hanno rubato una mucca, un vitello e 30 tra ovini e caprini. Indisturbati hanno messo a segno il colpo e sono andati via.

Il danno dichiarato, come detto, ammonta a circa 5mila euro, non coperto da assicurazione. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dei fatti dai Carabinieri della stazione di Poggiardo.

Ultima modifica: 12 giugno 2018 14:27